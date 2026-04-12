CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Galatasaray-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de heyecan RAMS Park'a taşınıyor! 28 maçta topladığı 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u ağırlıyor. Evinde 32 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ligde kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip ise zorlu deplasmandan puanla dönerek sürpriz peşinde. Galatasaray - Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 18:58 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 19:53
Galatasaray-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'in zirvesinde heyecan fırtınası esiyor! 28 hafta sonunda topladığı 67 puanla rakiplerine korku salan Galatasaray, sahasındaki 32 maçlık muazzam yenilmezlik serisini Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi, en yakın takipçisiyle olan puan farkını koruyarak bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk yolunu temizlemek. Öte yandan Kocaelispor, efsane ismi Selçuk İnan yönetiminde sürpriz arayışında.

Galatasaray-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar

Okan Buruk: Sakatlık riski olan oyuncu...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de oynanıyor.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik müsabakalarından biri olan bu dev maç, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RAMS PARK'TA TARİHİ SERİ: 32 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray, kendi evinde tam anlamıyla bir "kale" inşa etmiş durumda. Ligde sahasında oynadığı son 32 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte tam 26 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. RAMS Park'ta son 4 lig maçını da kazanan Aslan, taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde Kocaelispor'u da eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

SELÇUK İNAN ESKİ EVİNDE PUAN PEŞİNDE

Kocaelispor'un başında teknik direktörlük koltuğunda oturan Selçuk İnan, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve kupalar kaldırdığı RAMS Park'a bu kez rakip olarak dönüyor. 34 puanla haftaya giren yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sergilediği dirençli futbolu İstanbul'da da sahaya yansıtarak şampiyonluk yarışına "dur" demeyi hedefliyor.

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya geliyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VE KART SINIRI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan dünya yıldızı Osimhen, bu maçta da forma giyemedi. Savunmanın önemli ismi Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Eren bu maçta kart görmesi halinde, 30. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KOCAELİSPOR'DA SAVUNMA ZAYIFLADI

Konuk ekip Kocaelispor, zorlu İstanbul deplasmanına önemli eksiklerle geldi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh kadroda yer almıyor.

TARİHİ REKABETTEN NOTLAR

Ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanan Kocaelispor, rekabet tarihinde Galatasaray'ı aynı sezon içinde hem evinde hem deplasmanda yenme başarısını hiç gösteremedi. Okan Buruk, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 11 maçın 10'unu kazandı. Tek puan kaybı geçen sezonki Eyüpspor beraberliğiydi. Galatasaray, evindeki son 10 lig maçının 8'ini kazanırken, bu galibiyetlerin tamamında en az 3 gol attı.

MAÇIN KİMLİK KARTI

  • Tarih: 12 Nisan 2026 Pazar
  • Saat: 20:00
  • Stadyum: RAMS Park
  • Hakem: Oğuzhan Çakır
  • Yayın: beIN SPORTS 1

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
