Ismail Jakobs: İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık. Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. İki tane iyi takım hemen arkamızda, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu şampiyonluk maçı olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum."