Manchester City Chelsea deplasmanında hata yapmadı: İşte maçın özeti

Manchester City, İngiltere Premier Lig 32. hafta maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, lider Arsenal'in kaybettiği haftada kazanarak rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Öte yandan Manchester City'nin ligde 1 maç da eksiği bulunuyor. Chelsea ise 48 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

DEV MAÇ GELECEK HAFTA

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City sahasında Arsenal'ı, Chelsea ise Manchester United'ı ağırlayacak.