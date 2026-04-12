Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor başkanı Recep Durul'dan flaş açıklama: 'Bedelini Galatasaray'a ödeteceğiz'

Kocaelispor başkanı Recep Durul'dan flaş açıklama: 'Bedelini Galatasaray'a ödeteceğiz'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler hakkında konuştu. Konuşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar şaşkınlığa uğradı. İşte o sözler...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 17:04
Kocaelispor başkanı Recep Durul'dan flaş açıklama: 'Bedelini Galatasaray'a ödeteceğiz'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeşil-siyahlıların başkanı, "Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz" dedi.

Karşılaşma öncesi yaşanan gerilim ve maçla ilgili konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un ifadeleri ise şöyle:

"HAZMEDEMEDİLER"

Kritik maçın önemine dikkat çeken Durul, "Bugün şehrimiz, camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi ve Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Dolayısıyla biz onları burada yenmiştik. Öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri bize bir müzikten dolayı küfür ettiler... Oysa kendi statlarında her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın, hem şehrimizin hem de taraftarlarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu." dedi.

"BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Durul, "Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Karşılaşma öncesinde Kocaelispor'un 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl, gece yarısı sosyal medya hesabından Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili "Geliyoruz" paylaşımında bulundu.

Kısa süre sonra Okan Buruk, 'Kocaelispor maçı çok önemli bir maç. İlk yarıda Kocaeli stadında bize yapılanları, başkanlarının bize yaptıklarını, kulübümüz için yaptığı açıklamaları unutmamak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

