Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK Adana'da farklı kazandı!

Alagöz Holding Iğdır FK Adana'da farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 18:14
Alagöz Holding Iğdır FK Adana'da farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

Iğdır FK puanını 48 yaptı. Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Giray'ın ceza sahasına sert ortasında topla buluşan Bruno rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Osman'ın ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Tsunami topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Atakan içeri ortaladı. Arka direkte topa yükselen Mendes kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-2

49. dakikada Güray'ın son çizgiye inerek çevirdiği topu kapan Mendes'in ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Bacuna topu ağlarla buluşturdu. 1-3

60. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte bomboş kalarak vuruşunu yapan Mendes ağları havalandırdı. 1-4

68. dakikada Mendes'in defansın arkasına gönderdiği topu kapan Gökcan Koita'ya pasını gönderdi. Müsait pozisyonda vuruşunu yapan Koita'nın şutunu kaleci Ata çıkardı.

78. dakikada Mendes'in şık pasında topla buluşan Koita'nın vuruşunda top filelerle buluştu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alperen topu kale alanında bulunan Koita'ya aktardı. Koita sol ayağıyla yerden şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. 1-5

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bacuna'nın içeriye ortaladığı topa kale önünde vuruşunu yapan Mendes vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 1-6

