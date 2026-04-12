Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'tan Lang, Yunus ve Lemina sözleri! "Sakatlık riski olan oyuncu..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda mücadele öncesi Okan Buruk, oyuncularının sakatlık ve son durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 19:35 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 19:39
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Ligin boyu çok kısaldı. Nisana geldik, mayıs yaklaşıyor. Galatasaraylılar'ın mottosu çalışmaya başladı. Mayıslarda güzel şampiyonluklar yaşadık. Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için 6 çok önemli maç var, birisi de bu."

"EVİMİZDE UZUN SÜREDİR OYNAMIYORDUK"

"Uzun süredir evimizde oynamıyoruz. Taraftarımızı özledik, onlar bizi özledi. Bu tür bir maça göre taraftarımız çok motive, biz de öyleyiz. Göztepe deplasmanı kritikti, bu tür galibiyetleri taçlandırmak için bu maçı kazanmalıyız.

Rakibimizin galibiyet sayısı son maçlarda yüksek değil ama hep maçın içinde olan, mücadele gösteren bir rakibimiz var. Deplasman maçı oynayacaklar. Bunu göstermeye çalışacaklar. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"LEMINA, SARA, YUNUS, TORREIRA VE ICARDI..."

"Daha farklı şeyler çıkabilir Kocaelispor'dan. Bizi şaşırtmak için dizilişlere bakmak lazım. 3 orta saha görünüyor. Nasıl karşılayacaklar o önemli. Adam adama takipleri de yapıyorlar. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken oynayacak bir kadroyla sahadayız.

Bu hafta 3. maçımız bu. Değişiklik yaptık. Lemina'yı 3 maç üst üste oynatmıyoruz. Sakatlık riski olan bir oyuncu. Son aya girerken bunu düşündük. Torreira'nın daha dinlenmiş olduğunu düşündük. Singo'yu da aynı şekilde değerlendirdik. Yunus dün antrenmana çıktı. 1 haftadır antrenman yapamamıştı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Sara'yı dün denedik, bugün oynayacak, durumunu göreceğiz. Lang'ın parmağıyla ilgili bir problemi var, o bazen yüzde yüzünü vermesini engelliyor. Bu kritik dönemde, mücadele gücü yüksek maçlarda oyun devamında kullanabiliriz. Bekleyen çok önemli oyuncular var, Icardi gibi. Hepsinin adını saymıyorum. Eren - Jakobs rotasyonunu hep yapıyoruz. Önemli oyuncularımız var.

Çok önemli bir maç. Çok gol attığımız bir maç olur. Rakip de savunmayı iyi yapan bir takım." dedi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
