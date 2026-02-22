CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen Bodrum FK, 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan play-off hattına yaklaşmanın hesaplarını yapan Manisa temsilcisi ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Bodrum FK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:49
Bodrum FK-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Play-off yarışında önemli bir konumda bulunan Bodrum FK, 45 puanla 4. sırada yer alırken, sahasında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek Manisa FK ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor ve play-off hattına yaklaşmak için puan arayışında. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, haftanın önemli maçlarından biri olacak. Peki, Bodrum FK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Bodrum FK-Manisa FK maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

