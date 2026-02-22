CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nantes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligue 1’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Nantes-Le Havre maçı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma Pazar günü Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau’da oynanacak. Peki, Nantes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Nantes-Le Havre maçı hangi kanalda? İşte cevabı!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 16:19 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 16:23
Nantes-Le Havre maçı canlı izlemek için tıkla!

Ligue 1'in önemli karşılaşması Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Nantes, 14 puanla 17. sırada bulunuyor ve düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir sınava çıkacak. Le Havre ise 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri futbolseverleri bekliyor.

NANTES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes-Le Havre maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

NANTES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

NANTES LE HAVRE MAÇI CANLI İZLE

Nantes maç günü paylaşımı

Le Havre maç günü paylaşımı

