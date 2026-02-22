Nantes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Le Havre maçı canlı izlemek için tıkla!

Ligue 1'in önemli karşılaşması Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Nantes, 14 puanla 17. sırada bulunuyor ve düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir sınava çıkacak. Le Havre ise 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri futbolseverleri bekliyor.

NANTES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes-Le Havre maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

NANTES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

NANTES LE HAVRE MAÇI CANLI İZLE

Nantes maç günü paylaşımı

Le Havre maç günü paylaşımı

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇. 👊🆚 FC Nantes 🏟️ Stade de la Beaujoire 📻 @ici_hnormandie pic.twitter.com/onuzMTt6At — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) February 22, 2026