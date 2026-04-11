Fenerbahçe'de Skriniar şoku! 2. yarıya devam edemedi

Fenerbahçe'de Skriniar şoku! 2. yarıya devam edemedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, 2. yarı başlamadan oyundan çıktı ve yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 22:17
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! 2. yarıya devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, 2. yarı başlamadan oyundan çıktı ve yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgiye göre, zaten sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye ilk 11'de başlayan Skriniar'ın, kendisini daha fazla riske etmemek amacıyla 2. yarı başlamadan oyundan çıktığı öğrenildi. Slovak stoper, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

