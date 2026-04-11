N'Golo Kante: Golüm ve galibiyet için mutluyum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin mücadeledeki ilk golünü kaydeden N'Golo Kante, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum. Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz."