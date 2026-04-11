Fenerbahçe Kayseri'de 3 puanı 4 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60,87. dakikada Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.
Sarı lacivertliler puanını 66'ya yükseltti. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.
36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.
45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta Nene, topu ceza sahası içine giren Kerem'e bıraktı. Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
62. dakikada Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
87. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında rahat pozisyonda ceza sahası içinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4