Süper Lig'de heyecan devam ediyor! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan 2026 Cumartesi günü 3 maça sahne oldu. 13.00 seansında oynanan günün ilk maçında RAMS Başakşehir, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. 17.00 seansında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. 20.00 seansında ise Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor deplasmanında 4-0 galip gelerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü. İşte günün maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...