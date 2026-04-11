Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 22:44
Milan Skriniar oyundan neden çıktı? Tedesco Kayserispor maçı sonrası açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin çalıştırıcısı Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

"Milli aradan önce sorunlarının gol atmak değil kolay gol yemek olduğunu söylemişti. Fenerbahçe, milli ara sonrası son 2 maçta gol yemedi. Neler söylemek ister?"

"Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber."

"OYUNCULARI ÇOK FAZLA BİLGİYE BOĞMAK İSTEMİYORUZ AMA..."

"Oyun ne zaman dursa bir oyuncunuzu çağırıp konuştunuz. Neler söylediniz bu anlarda?"

"Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz."

"SKRINIAR PROBLEM YAŞADIĞI BÖLGEDE YORGUNLUK HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." dedi.

