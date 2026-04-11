CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih'ten tarihe geçen zafer!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında St. Pauli'yi 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 21:41 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 21:42
Bundesliga'nın 29. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda St. Pauli'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Michael Olise, 54.dakikada Leon Goretzka, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 88. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Bu sezon Bundesliga'da 105 gole ulaşan Bayern, 1971-1972 sezonunda 101 gollük rekorunu geride bırakarak bitime 5 hafta kala tarihin en golcü sezonu unvanını ele geçirmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, en yakın rakibi Dortmund ile bitime 5 hafta kala puan farkını 12'ye çıkardı.

St. Pauli ise 25 puanla 16. sırada kaldı.

Kayserispor-F.Bahçe | CANLI
F.Bahçe'de o isim 2. yarıya devam edemedi!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Dünyanın gözü çıkacak sonuçta: İslamabad'da ABD-İran görüşmeleri sona erdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o isim 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de o isim 2. yarıya devam edemedi! 21:18
Milan evinde farklı kaybetti! Milan evinde farklı kaybetti! 21:08
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 21:03
F.Bahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! F.Bahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! 20:36
Beşiktaş GAİN evinde galip! Beşiktaş GAİN evinde galip! 20:16
Ozan Tufan'dan flaş sözler: Canımızı acıttı Ozan Tufan'dan flaş sözler: Canımızı acıttı 19:47
Daha Eski
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 19:38
"Hatalar sonucu maçtan 1 puanla ayrıldık" "Hatalar sonucu maçtan 1 puanla ayrıldık" 19:35
Domenico Tedesco: Göreceksiniz Domenico Tedesco: Göreceksiniz 19:25
"Fırsatları değerlendirebilseydik kazanabilirdik" "Fırsatları değerlendirebilseydik kazanabilirdik" 19:19
F.Bahçe Medicana seride eşitliği sağladı! F.Bahçe Medicana seride eşitliği sağladı! 19:10
G.Saray Kocaelispor mesaisini tamamladı G.Saray Kocaelispor mesaisini tamamladı 19:05