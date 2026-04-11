Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Maçın ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 19:43
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"İLK DEFA BÜTÜN İSTEDİKLERİMİZİ YAPTIĞIMIZ BİR MAÇTI"

"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik."

"Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."

