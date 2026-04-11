Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki dramatik zaferin getirdiği büyük moralle Rotayı Kayseri'ye çevirdi. Şampiyonluk yarışında her puanın altın değerinde olduğu bu kritik haftada, sarı-lacivertliler RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zorlu atmosferinde şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyor. Düşme hattında yer alan Kayserispor ise taraftarını önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan kritik mücadele, 11 Nisan Cumartesi günü 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu deplasman mücadelesinde adaleti sağlaması için tecrübeli hakem Ali Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çiçek yapacak.

LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan lig maçını sarı-lacivertliler, 4-2'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE, RAKİBİNE 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan mücadele oldu ve 1-0'lık skorla noktalandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 6-2'lik müsabaka en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 5 LİG MAÇINDA 30 GOL

Fenerbahçe-Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. Ligde yapılan son 5 mücadelede toplam 30 gol atıldı. Fenerbahçe söz konusu maçların 4'ünü kazanırken, berabere biten müsabakada 3-3'lük skor tabelaya yansıdı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi. 6 Nisan 2023'te oynanan Türkiye Kupası maçı da 4-1 biterken, taraflar arasında yapılan son 6 maçta 5.83 gol ortalaması yakalandı.

8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.