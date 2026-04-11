CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco'dan Cherif ve Talisca ile ilgili o soruya flaş yanıt!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 19:26
İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

Soru: Cherif ve Talisca en önde, ikisi yan yana mı yoksa biri diğerinin arkasında mı?

"1 saatten az kaldı, göreceksiniz. Benim için en önemli şey, oyuncuların en iyi pozisyonlarında oynaması. Sidiki santfor, Talisca 10 numara. Talisca'nın arkaya koşu attığını, Sidiki'nin top almak için geri geldiğini görebiliriz. Bence Talisca için en iyi pozisyon da bu."

"Bazen maçın nasıl gideceğini seçemiyorsunuz. Rakibin nasıl oynadığı da önemli. Maçın başından sonuna kadar gözlemlemiz gerekiyor. Kimse bize hediye vermiyor maçlarda, bu da zor bir maç olacak. Rakibimiz düşmemek için oynuyor. Ellerinden geleni yapacaklar. Marco yok, Edson yok, İsmail Samandıra'da kalmak istediğini ve bireysel çalışma yapmak istedi, Rizespor maçına yetişmek için. Yiğit Efe 6 numara oynuyor, Fred oynayabiliyor. Dolayısıyla sorun yok."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
