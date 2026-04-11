Ozan Tufan'dan maç sonu flaş sözler! "Canımızı acıttı"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavili ekibin golünü atan isim Ozan Tufan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı. Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz."