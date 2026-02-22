Barcelona-Levante MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kaybettiği haftada tekrar zirveye yerleşmenin hesaplarını yapan Katalan ekibi, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kazanarak puanını 61'e çıkarmanın hesaplarını yapan Barcelona'da Hansi Flick'in hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Öte yandan futbosleverler, "Barcelona-Levante maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:52
Barcelona-Levante maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Barcelona, La Liga'da zirve yarışında kritik bir virajda. Real Madrid'in kaybettiği haftada liderliği geri alma fırsatı yakalayan Katalan devi, Levante deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puanla çıkıp 61 puana ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Flick'in kadro tercihleri ve ilk 11 planlaması büyük merak konusu. Maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Barcelona-Levante maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Levante maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Fermin, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong

