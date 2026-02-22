Zecorner Kayserispor Hesap.com Antalyaspor karşısında 3 puana son dakikada uzandı: İşte maçın özeti

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 89. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Zecorner Kayserispor'da Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı kaçırdı.

3 PUAN HASRETİ SON BULDU!

Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki son galibiyetini 29 Kasım 2025 tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Zecorner Kayserispor 19 puana yükseldi ancak küme düşme hattından kurtulamadı. Hesap.com Antalyaspor ise 23 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

9. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Sander van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Storm uzak köşeye doğru şutunu çıkardı. Kaleci Bilal, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.

68. dakikada Makarov'a ceza sahası içerisinde Paal'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

69. dakikada penaltı atışını kullanan Benes'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan Makarov'un ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Chalov dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

78. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasına yükselen Chalov'un kafa vuruşunda top kaleci Julian'ın ellerinde kaldı.

89. dakikada Makarov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Talha Sarıarslan kafa vuruşunu yaptı. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0