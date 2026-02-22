CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş - Göztepe maçı futbolseverleri heyecanlandırıyor. Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, ligde dördüncü sırada yer alan Göztepe’yi geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 17:32 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 17:36
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında iki ekip ligde 60. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken; Göztepe ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. İki takım arasındaki rekabet, geçmiş maçlardaki gollü skorlar ve dikkat çeken istatistiklerle de öne çıkıyor. Beşiktaş, Göztepe karşısında 95-59 gol üstünlüğüne sahip. İstanbul'daki 29 maçta siyah-beyazlılar 18 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılı ekip 4 kez kazandı. Beşiktaş - Göztepe maçı canlı izle seçenekleri ve yayın bilgileri FOTOMAÇ.com'da…

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam (22 Şubat) kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

BEİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

MUHTEMEL 11'LER

Besiktaş muhtemel 11'i: Destanoğlu, Sazdağı, Agbadou, Topçu, Yılmaz, Asllani, Cerny, Kökçü, Olaitan, Under, Oh

Göztepe muhtemel 11'i: Lis, Allan Godoi, Heliton, Bokele, Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Krastev, Janderson, Guilherme Luiz

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
