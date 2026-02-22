Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu mücadeleden Fatih Tekke'nin öğrencileri 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.

20.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24.⁠ ⁠dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

43.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.

70.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.

80.⁠ ⁠dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.

83. dakikada bordo-mavililerde Folcarelli yerde kaldı. Futbolcu oyuna devam edemezken yerine Okay Yokuşlu maça dahil oldu.

87.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fırtına maçın ardından 48 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 28 puanla 9. sırada bulunuyor.