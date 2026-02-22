CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Stefan Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre...

Trabzonspor'da Stefan Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerde Stefan Savic açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:17
Trabzonspor'da Stefan Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerde Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAVIC'IN SÖZLERİ:

Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi.

4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok.

Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız.

