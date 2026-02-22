CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Arca Çorum FK sahasında Eminevim Ümraniyespor'u mağlup etti!

Arca Çorum FK sahasında Eminevim Ümraniyespor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Arca Çorum FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan ev sahibi Çorum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:12
Arca Çorum FK sahasında Eminevim Ümraniyespor'u mağlup etti!
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Arca Çorum FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan ev sahibi Çorum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Dk. 85 Aleksic), Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Ahmet Ildız), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Dk. 65 Cemali Sertal), Burak Çoban (Dk. 75 Samudio)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 53 Djokanovic), Kosoko (Dk. 53 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Soukou (Dk. 90+3 Yusuf Deniz Şaş), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan (Dk. 53 Ali Turap Bülbül), De Sousa (Dk. 76 Barış Ekincier)

Goller: Dk. 50 Thiam (Penaltıdan), Dk. 79 Fredy (Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 36 Arda Hilmi Şengül (Çorum FK)

Trabzonspor Gaziantep'te kazandı!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Son dakika: Trump’ın Mar-a-Lago yerleşkesinde silahlı şüpheli vurularak öldürüldü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı!
N'Golo Kante'den dikkat çeken talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Göztepe maç öncesi son gelişmeler Beşiktaş-Göztepe maç öncesi son gelişmeler 17:31
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! 17:05
"Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" 16:52
Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... 16:47
Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! 16:35
Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 14:50
Daha Eski
St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! 15:13
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! 15:28
Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü 15:28
Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! 15:31
Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri 15:33
Bandırmaspor 3 puanı 4 golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı 4 golle aldı! 15:42