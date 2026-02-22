CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu Folcarelli açıklaması!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu Folcarelli açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Fırtına bu zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin maç sonu sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:37
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu Folcarelli açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Fırtına bu zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Oyunun ilk bölümünde çok delindik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıy golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var, Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli.

90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor.

Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz.

Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz.

Trabzonspor Gaziantep'te kazandı!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Son dakika: Trump’ın Mar-a-Lago yerleşkesinde silahlı şüpheli vurularak öldürüldü
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı!
N'Golo Kante'den dikkat çeken talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lovik: Güzel bir galibiyet oldu! Lovik: Güzel bir galibiyet oldu! 18:19
Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... 18:17
Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! 18:12
Beşiktaş-Göztepe maç öncesi son gelişmeler Beşiktaş-Göztepe maç öncesi son gelişmeler 17:31
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! 17:05
Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü 15:28
Daha Eski
Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! 15:31
Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri 15:33
Bandırmaspor 3 puanı 4 golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı 4 golle aldı! 15:42
Angers-Lille maçı detayları Angers-Lille maçı detayları 15:47
Nantes-Le Havre maçı bilgileri! Nantes-Le Havre maçı bilgileri! 16:19
Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı 16:29