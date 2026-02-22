Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Sergen Yalçın: B planımız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe, fizik gücü iyi, tehlikeli bir takım. Zor bir oyun olacak. Bilal'in sakatlanması bizi zora soktu. Oyunumuzun önemli bir parçası. Oyun anlayışımız farklılaştı. Farklı bir format çalıştık hafta içi. Bugün daha çok 4-2-3-1 gibi oynayacağız. İki tane ön liberomuz var. Bakalım, ufak bir plan yaptık oyunla ilgili, 2-3 gün ona çalıştık.

Olmazsa B planımız da var, kafamızda hazır. Başlangıç için bunu uygun gördük. Biraz daha farklı, 4-2-3-1 gibi oynayacağız, kenar gibi değil, Olaitan merkez gibi oynayacak. Farklı bir format olacak. İşler umarım planladığımız gibi gider. 45'ten sonra farklı bir oyuna geçebiliriz."