Beşiktaş-Göztepe MAÇI CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan

KARA KARTAL ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, topladığı 40 puanla 5'inci basamakta haftaya giriş yaptı. Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla İzmir temsilcisini mağlup ederek 4'üncü sıraya çıkmak istiyor.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 18 maçta görev yapmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Söz konusu süreçte iki takımın Dolmabahçe'deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. İki takım, kupada 1 kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda Beşiktaş oldu. Kartal, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN 14 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlıların yaklaşık 4 aydır bileği bükülmedi. Kartal son olarak 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

KARA KARTAL KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. 22 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü. Kartal bu gollerin 9'unu ise bireysel hatadan yedi.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

TFF, Beşiktaş-Göztepe maçı hakeminin Ozan Ergün olduğunu açıkladı. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.