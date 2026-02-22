CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş-Göztepe MAÇI CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş-Göztepe MAÇI CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:51 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:59
Beşiktaş-Göztepe MAÇI CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan

KARA KARTAL ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, topladığı 40 puanla 5'inci basamakta haftaya giriş yaptı. Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla İzmir temsilcisini mağlup ederek 4'üncü sıraya çıkmak istiyor.

Beşiktaş-Göztepe maçı nasıl izlenir?

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 18 maçta görev yapmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Söz konusu süreçte iki takımın Dolmabahçe'deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. İki takım, kupada 1 kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda Beşiktaş oldu. Kartal, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Beşiktaş-Göztepe maçları

SİYAH-BEYAZLILARDAN 14 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlıların yaklaşık 4 aydır bileği bükülmedi. Kartal son olarak 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

Beşiktaş-Göztepe maçı nerede oynanacak?

KARA KARTAL KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. 22 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü. Kartal bu gollerin 9'unu ise bireysel hatadan yedi.

Beşiktaş-Göztepe maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

TFF, Beşiktaş-Göztepe maçı hakeminin Ozan Ergün olduğunu açıkladı. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

