CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Getafe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve üst sıralara yükselmeyi amaçlayan iki takım da kritik mücadeleden 3 puan ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Getafe'nin 29 puanı bulunurken, Sevilla'nın ise 26 puanı mevcut. Peki, Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:43
Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Getafe ve Sevilla, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. 29 puanla 14. sırada yer alan Getafe, evinde ağırlayacağı 26 puanlı Sevilla karşısında galibiyetle küme düşme tehlikesinden uzaklaşmayı hedefliyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada kazanan taraf hem moralli çıkacak hem de puan cetvelinde rahat bir nefes alacak. Haftanın kritik mücadelesinde hangi takımın sahadan galip ayrılacağı merak konusu. Peki, Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Getafe-Sevilla maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GETAFE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Coliseum Alfonso Perez'de oynanacak Getafe-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den Kenan Yıldız sözleri!
G.Saray'dan Goretzka planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! 13:18
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! 12:40
Kayserispor-Antalyaspor | CANLI Kayserispor-Antalyaspor | CANLI 12:34
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:07
İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! 12:05
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 10:25
Daha Eski
Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları 10:37
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49
Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi 10:52
Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları 11:11
Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? 11:30