İspanya La Liga'da düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Getafe ve Sevilla, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. 29 puanla 14. sırada yer alan Getafe, evinde ağırlayacağı 26 puanlı Sevilla karşısında galibiyetle küme düşme tehlikesinden uzaklaşmayı hedefliyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada kazanan taraf hem moralli çıkacak hem de puan cetvelinde rahat bir nefes alacak. Haftanın kritik mücadelesinde hangi takımın sahadan galip ayrılacağı merak konusu. Peki, Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Getafe-Sevilla maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GETAFE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Coliseum Alfonso Perez'de oynanacak Getafe-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.