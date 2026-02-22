CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Sunderland-Fulham maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Fulham maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Sunderland ile Fulham karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 36 puanla 11. sıraya gerileyen Regis Le Bris'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Zorlu deolasmanda 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Marco Silva ve ekibi ise 34 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Sunderland-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:42
Sunderland-Fulham maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de Sunderland ile Fulham, 27. hafta kapsamında kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıplarıyla 11. sıraya gerileyen Sunderland, Regis Le Bris yönetiminde toparlanma peşinde. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral bulup üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk Fulham ise Marco Silva'nın çalışmalarıyla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırma hedefinde. 13. sıradaki takım, deplasmanda alacağı 3 puanla nefes almak istiyor. Peki, Sunderland-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Sunderland-Fulham maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Fulham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Geertruida, Cirkin; Diarra, Sadiki, Le Fee; Hume, Brobbey, Angulo

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Goretzka planı!
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:07
İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! 12:05
Tottenham-Arsenal maçı detayları Tottenham-Arsenal maçı detayları 11:54
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 11:45
Sunderland-Fulham maçı detayları Sunderland-Fulham maçı detayları 11:42
Bahattin Sofuoğlu Avustralya'da 15. Oldu Bahattin Sofuoğlu Avustralya'da 15. Oldu 09:51
Daha Eski
Bandırmaspor-Hatayspor maçı detayları Bandırmaspor-Hatayspor maçı detayları 10:04
Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları 10:17
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 10:25
Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları 10:37
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49