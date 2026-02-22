Sunderland-Fulham maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de Sunderland ile Fulham, 27. hafta kapsamında kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıplarıyla 11. sıraya gerileyen Sunderland, Regis Le Bris yönetiminde toparlanma peşinde. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral bulup üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk Fulham ise Marco Silva'nın çalışmalarıyla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırma hedefinde. 13. sıradaki takım, deplasmanda alacağı 3 puanla nefes almak istiyor. Peki, Sunderland-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Sunderland-Fulham maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Fulham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Geertruida, Cirkin; Diarra, Sadiki, Le Fee; Hume, Brobbey, Angulo

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez