İngiltere Premier Lig'de kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. 27. hafta karşılaşmasında Crystal Palace, Selhurst Park'ta Wolverhampton'ı konuk edecek. Oliver Glasner yönetimindeki ev sahibi ekip, 32 puanla 14. sırada bulunuyor ve düşme hattından güvenli mesafe almak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ise deplasmanda hayati önem taşıyan 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Crystal Palace-Wolverhampton maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI HNGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Wolverhampton maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Canvot, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Strand Larsen

Wolverhampton: Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; R. Gomes, J. Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Armstrong