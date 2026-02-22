CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Oliver Glasner yönetiminde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen ev sahibi ekip, 32 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda çıkış arayan Kurtlar ise ligin son sırasına demir atmış durumda. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:30
Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. 27. hafta karşılaşmasında Crystal Palace, Selhurst Park'ta Wolverhampton'ı konuk edecek. Oliver Glasner yönetimindeki ev sahibi ekip, 32 puanla 14. sırada bulunuyor ve düşme hattından güvenli mesafe almak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ise deplasmanda hayati önem taşıyan 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Crystal Palace-Wolverhampton maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI HNGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Wolverhampton maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Canvot, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Strand Larsen

Wolverhampton: Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; R. Gomes, J. Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Armstrong

