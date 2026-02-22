Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı CANLI İZLE (Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde nefesler tutuldu. Dev finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 20:40
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda final heyecanı dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, kupayı kaldırmak için parkede kozlarını paylaşıyorlar. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 3. kez zafere ulaşmanın peşinde. Öte yandan Dusan Alimpijevic ile farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, yüksek tempolu finalde kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde oynanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE 10. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 2. KEZ KUPA

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. 1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

İŞTE İLK PERİYOT GÖRÜNTÜLERİ:

