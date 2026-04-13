Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de tüm gözler Skriniar ve Asensio'da! İşte son durumları

Fenerbahçe'de tüm gözler Skriniar ve Asensio'da! İşte son durumları

Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın sakatlık durumlarını yakından takip ediyor. Hücum ve savunmadaki iki kritik ismin son durumu, takımın sezonun geri kalanındaki planlaması açısından büyük önem taşıyor. İşte 2 yıldız ismin son durumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 10:42
Fenerbahçe'nin Kayseri'de kazandığı haftada, Galatasaray'ın Kocaelispor ile berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkı 2'ye indi.

Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde, iki yıldız oyuncunun sakatlık durumlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

TÜM GÖZLER 2 YILDIZDA

Kanarya'nın en önemli hücum silahlarından Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kayserispor deplasmanına götürülmeyen deneyimli futbolcunun, Çaykur Rizespor karşılaşmasını hedeflediği belirtildi.

İspanyol orta sahanın, takımındaki yerini almak istediği ifade edilirken, durumunun hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

2. YARI RİSKE EDİLMEDİ

Bir süredir sahalardan uzak kalan ve Beşiktaş derbisiyle formasına yeniden kavuşan Milan Skriniar ise sakatlığını tamamen atlatabilmiş değil.

Slovak savunmacı, Kayseri deplasmanında ilk 45 dakikada görev aldı ancak ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek oyundan çıkarıldı.

KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 31 yaşındaki savunma oyuncusunun önümüzdeki hafta yeniden kadroya girmesi bekleniyor. Takım kaptanlığını da yapan Skriniar, bu sezon 37 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

