Galatasaray'dan stopere dünyaca ünlü 2 aday! Transfer böyle duyuruldu
Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü 2 stoperi gündemine aldı. Sarı kırmızılı yönetimin Real Madrid ve Liverpool formalarını giyen yıldız isimlere yöneldiği belirtildi. İşte sarı kırmızılıların stoper planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 13:02
Napoli ve Everton'ın da Asencio'yu takip ettiği belirtilirken, transfer sürecinde ilk somut adımı atan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu ifade ediliyor.
Real Madrid'in ise genç savunmacı konusunda henüz kesin bir karar vermediği, ancak gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.
Öte yandan İspanyol devinin, Asencio için kiralık gönderme ya da geri satın alma opsiyonlu satış gibi farklı formülleri masaya yatırabileceği konuşuluyor.
DİĞER ADAY VAN DIJK
Savunma hattı için gündemdeki bir diğer dikkat çekici isim ise Virgil van Dijk.
Galatasaray'ın, Liverpool ile temas kurduğu ve deneyimli stoperin olası ayrılık ihtimalinin bu transferi daha mümkün hale getirdiği öne sürülüyor.
Liverpool'un, 2018 yılında Southampton'dan 84 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtiliyor.
