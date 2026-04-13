Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Paul Onuachu'suz Trabzonspor, zirvede yara aldı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Trabzonspor, gol kralı Paul Onuachu'nun sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldığı Alanyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak kritik iki puan kaybetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 10:27
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun yokluğunda Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak yara aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik iki puan bıraktı. Bordo-mavililer, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği haftada zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

4 MAÇTA TAKIMDAN AYRI KALDI

Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 29 maçın 25'inde forma giyen Onuachu 22 gol atarken, gol krallığı yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Cezası, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 4 maç takımdan ayrı kaldı. Tecrübeli golcü, Beşiktaş karşısında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Afrika Kupası sürecinde ise Gençlerbirliği deplasmanında alınan 4-3'lük mağlubiyette ve Kocaelispor karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyette kadroda yer almadı. Son olarak Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 5 puan toplarken, 7 puan kaybetti.

BAZI MAÇLARDA SKOR ÜRETSE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giydiği maçlarda 2.28 puan ortalaması yakalarken, Nijeryalı golcünün yokluğunda bu oran 1.00'e kadar geriledi. Bordo-mavililerde hücum gücünün en önemli belirleyicisi olan Onuachu, sahada olduğu bazı kritik maçlarda ise skor üretemedi.

Nijeryalı santrforun forma giydiği süreçte Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 1-0 ve 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor ve Antalyaspor maçları ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

BU SEZON 43 PUANLIK KATKI

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 64 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı. Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'I BOŞ GEÇMEDİ

Paul Onuachu, 2 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atma başarısı gösterdi.Bordo-mavili futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol kaydederken Beşiktaş karşısında da 1 gol atma sevinci yaşadı. Onuachu, son oynanan Galatasaray maçında da rakip fileleri havalandırarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz"
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Müzakere masası çöktü ateşkes risk altında! ABD Hürmüz'ü abluka altına almaya hazırlanıyor: Trump tehdit etti CENTCOM saat verdi
"Okan Buruk yüzünden..."
F.Bahçe'de hedef yeniden Muriqi!
Son Dakika
Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor maçı bilgileri 10:19
Alperen ile LeBron karşı karşıya! İşte play-off eşleşmeleri Alperen ile LeBron karşı karşıya! İşte play-off eşleşmeleri 10:11
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz isim F.Bahçe'den savunmaya sürpriz isim 10:06
G.Saray'dan flaş hamle! Yönetim harekete geçti G.Saray'dan flaş hamle! Yönetim harekete geçti 10:03
Antalyaspor'da üç puan hasreti! Antalyaspor'da üç puan hasreti! 09:55
L'Equipe, haftanın 11'inde N'Golo Kante'ye yer verdi. L'Equipe, haftanın 11'inde N'Golo Kante'ye yer verdi. 09:52
Daha Eski
Tayfun Taşdemir'den bronz madalya! Tayfun Taşdemir'den bronz madalya! 09:45
Mete Gazoz'dan bronz madalya! Mete Gazoz'dan bronz madalya! 09:38
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! 09:32
Milli atletlerden 3 Türkiye rekoru! Milli atletlerden 3 Türkiye rekoru! 09:29
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" 09:08
İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri 09:04