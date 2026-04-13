Haberler İtalya Serie A CANLI | ACF Fiorentina - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da kritik mücadelede ACF Fiorentina ile SS Lazio karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde “Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Serie A kapsamında Stadio Franchi’de oynanacak karşılaşmada Fiorentina, alt sıralardan uzaklaşmak için sahasında mutlak galibiyet hedefliyor. Lazio ise deplasmandan üç puan çıkararak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 13:37
ACF Fiorentina - Lazio maçını canlı takip edebilirsiniz.

İtalya Serie A'da nefesler Stadio Franchi'de tutuldu! Avrupa sahalarında aldığı ağır yenilgilerle sarsılan ve ligde kalma savaşına odaklanan Fiorentina, taraftarı önünde Lazio'yu ağırlıyor. Conference League'deki hayalleri mucizelere kalan "Viola" için artık tek öncelik küme düşme hattından uzaklaşmak. Öte yandan, orta sıralarda yer alan ancak üst basamakları zorlamayı hedefleyen Lazio ise Floransa deplasmanından 3 puanla dönmek peşinde. Peki, Fiorentina - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Nisan Pazartesi maç rehberi...

FIORENTINA - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki ACF Fiorentina - Lazio karşılaşması, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Mücadele 21:45'te (TSİ) başlayacak.

FIORENTINA - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazartesi gecesinin bu kritik randevusu, S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina muhtemel 11: De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Ndour, Mandragora, Brescianini, Harrison, Piccoli, Fazzini

Lazio muhtemel 11: Motta, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin

FIORENTINA - LAZIO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

