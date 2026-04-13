Kayserispor taraftarından Bilal Bayazit tepkisi: Elin uzamıyor, dilin durmuyor!

Kayserispor taraftarı, kaleci Bilal'in performansına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son oynadıkları ve 4-0 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasında açtıkları "Elin uzamıyor, dilin durmuyor" pankartıyla 27 yaşındaki kalecinin performansına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken düşme potasında bulunan Kayserispor'da taraftarlar, son haftalarda performansı eleştirilen kaleci Bilal Bayazit aleyhine pankart açtı. Fenerbahçe maçında tribünlerde 'Elin uzamıyor, dilin durmuyor' diye pankart açarak tepkisini gösteren Kayserispor taraftarı, maç esnasında da zaman zaman tepkisini dile getirdi.

Ligin kalan bölümlerinde kaleci Onurcan Piri'nin kalede olmasını da isteyen Kayserispor taraftarı, Bilal Bayazit'e karşı güvenini yitirmiş durumda.