Ziraat Türkiye Kupası
Levante - Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Levante - Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Levante - Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga’da haftanın kapanış mücadelesinde Levante UD ile Getafe CF karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde “Levante - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 13:23
La Liga'da heyecan Valencia'da noktalanıyor! Avrupa kupalarına katılma yolunda altıncı sıradaki Celta Vigo ile farkı kapatmak isteyen Getafe, deplasmanda Levante'ye konuk oluyor. Lig tablosunda 8. sırada yer alan konuk ekip galibiyet serisi peşindeyken, 19. sıradaki ev sahibi Levante için her puan altın değerinde. Sevilla'nın 5 puan gerisinde kalan Levante, taraftarı önünde kazanarak ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. Peki, Levante - Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Nisan Pazartesi maç rehberi...

LEVANTE - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 31. haftasındaki Levante - Getafe karşılaşması, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Pazartesi gecesinin bu kritik mücadelesi, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Ligde 19. sırada bulunan ve 26 puana sahip olan Levante, ligde kalma hattındaki Sevilla'nın 5 puan gerisinde. Ev sahibi ekip için bu maç, lige tutunma yolunda son şanslardan biri olarak görülüyor. 41 puanla 8. sırada yer alan Getafe, altıncı sıradaki Celta Vigo'nun sadece 3 puan gerisinde. Konuk ekip, bu deplasmandan alacağı 3 puanla Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Bir tarafta ligde kalmak için canını dişine takan bir Levante, diğer tarafta ise tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren ve üst sıraları zorlayan bir Getafe var.

MUHTEMEL 11'LER

Levante muhtemel 11: Ryan, Toljan, Matturro, De la Fuente, Sanchez, Martinez, Rey, Garcia, Romero, Tunde, Espi

Getafe muhtemel 11: Soria, Abqar, Duarte, Romero, Femenia, Milla, Dakonam, Iglesias, Liso, Satriano, Vazquez

