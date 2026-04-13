Haberler Otomobil Castrol Ford Team Türkiye, WRC Hırvatistan Rallisi'ni ilk sırada tamamladı!

Castrol Ford Team Türkiye, WRC Hırvatistan Rallisi'ni ilk sırada tamamladı!

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, Junior WRC Hırvatistan Rallisi'ni birinci sırada tamamlayarak Türkiye motor sporları tarihine geçti. Castrol Ford Team Türkiye, bir WRC kategorisinde ikinci kez zirvede. İşte detaylar...

Otomobil Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 14:26
Castrol Ford Team Türkiye, WRC Hırvatistan Rallisi'ni ilk sırada tamamladı!

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) en zorlu duraklarından biri olan Hırvatistan Rallisi'ni birincilikle tamamlayarak Türkiye'ye gurur yaşattı. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, bu sonuçla Türkiye motor sporları tarihinde bir WRC kategorisinde ikinci kez birincilik kazanan ilk ekip olarak adlarını tarihe yazdı.

Castrol Ford Team Türkiye, dünya şampiyonluğu hedefiyle çıktığı Hırvatistan Rallisi'nde (9-12 Nisan) önemli bir performansa imza attı. Rijeka merkezli koşulan ve değişken asfalt etapları, çamurlu kaygan zeminleri ve öngörülemeyen hava koşullarıyla bilinen bu zorlu yarışı Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi ilk sıradan tamamlayarak Türk bayrağını zirveye taşıdı.

İSTİKRAR VE STRATEJİ ZAFERİ GETİRDİ

Ralliyi baştan sona büyük bir soğukkanlılık ve istikrarla sürdüren ekip, her saniyesi büyük heyecana sahne olan ve ekstra puanların verildiği "Power Stage" etabından da alnının akıyla çıkarak Junior WRC ve WRC3 kategorilerinde zaferini ilan etti. Önceki hafta Marmaris Ege Rallisi'nde elde ettikleri birincilikle yakaladıkları yüksek moral ve doğru araç ayarları, Hırvatistan'ın zorlu parkurlarında meyvesini verdi.

TÜRKİYE MOTOR SPORLARI TARİHİNDE BİR İLK

2024 ve 2025 sezonlarında ülkemize dünya üçüncülüğü kazandıran, geçen yıl ise Acropolis Rallisi'nde bir WRC kategorisinde zafer kazanan ilk genç Türk ekip olan Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, bu başarıyı bir adım daha öteye taşıdı. Bu sonuçla Türkkan ve Albayrak ikilisinin, WRC arenasında iki kez birincilik kürsüsüne çıkan ilk Türk ekibi olma unvanını elde ederek şampiyona lideri Calle Carlberg ile aradaki puan farkını kapattığı belirtildi.

ŞAMPİYONLARIN İZİNDE

Bu tarihi zafer, aynı zamanda 2015 yılında Hırvatistan Rallisini kazanıp Avrupa Ralli Kupası Şampiyonu olan ve 13 Nisan takımın koçluğunu üstlenen Murat Bostancı için de ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bostancı'nın tecrübesiyle harmanlanan Castrol Ford Team Türkiye'nin mühendislik ve strateji gücü, ekibi dünya şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştırdı.

Rijeka merkezli organizasyon; değişken hava koşulları, yüksek kesimlerdeki kar kalıntıları, çamurlu kaygan etaplar ve sürekli değişen asfalt karakteriyle sezonun en zorlu rallilerinden biri olarak öne çıkıyor.

