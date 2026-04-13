CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Manchester United - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 24 günlük aranın ardından Manchester United sahaya çıkıyor! Old Trafford'da Leeds United'ı konuk edecek olan Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Futbolseverler ise "Manchester United - Leeds United maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dev maçın saat ve kanal bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 13:04
Premier Lig'de "Güller Savaşı" heyecanı Old Trafford'da yaşanıyor! Manchester United, Chelsea ile arasındaki puan farkını koruyarak üçüncü sıradaki yerini perçinlemek için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Leeds United ise küme düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık farkı açmak ve dev deplasmandan puanla dönmek peşinde. 24 günlük aranın ardından Kırmızı Şeytanlar taraftarıyla buluşurken, bu kritik mücadelenin saat ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Manchester United - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Premier Lig rehberi...

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Leeds United maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

KIRMIZI ŞEYTANLAR 24 GÜN SONRA SAHADA

Lig takvimi nedeniyle uzun bir ara veren Manchester United, 13 Nisan Pazartesi akşamı taraftarıyla buluşuyor. Erik ten Hag yönetimindeki United, 3. sıradaki yerini Chelsea'ye kaptırmamak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

LEEDS UNITED İÇİN KRİTİK VİRAJ

Leeds United, lig tablosunda 15. sırada yer alsa da küme düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık ince çizgi nedeniyle stresli bir dönemden geçiyor. Old Trafford deplasmanında alınacak bir puan bile beyaz-lacivertliler için ligde kalma yolunda hayati bir önem taşıyor.

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşma, Türkiye'de Premier Lig'in yayıncısı olan beIN SPORTS 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
