Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Zirveyi kimseye bırakmadı

Beşiktaş’ın 10 numarası Orkun Kökçü, Süper Lig’de orta sahalar arasında istatistiklerin büyük bölümünde zirveye yerleşerek dikkat çekti. Gol ve asist katkısından şut ve büyük şans üretimine kadar birçok alanda liderlik eden yıldız oyuncu, performansıyla ligde fark yaratıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 11:58
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Zirveyi kimseye bırakmadı

Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü'nün son haftalardaki performansı rakamlara da yansıdı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasındaki tüm istatistiklerde zirvede yer aldı. 7 golle en skorer orta saha oyuncusu olan Orkun, 5.72'lik gol beklentisiyle de bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı. 6.98 asist beklentisiyle 9 asiste imza atan Orkun, 304 dakikada bir de ağları havalandırarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Maç başına 3.0 şut çekip 1.1 isabet bulan Orkun bu alanlarda da zirvede. 25 yaşındaki futbolcu, yarattığı 14 büyük şans ile de bu kategorinin lideri oldu.

17 GOLE KATKISI VAR

Beşiktaş'ın kaptanı bu sezon çıktığı 34 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergileyerek 17 gole direkt katkıda bulundu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
