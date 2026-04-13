Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Kolombiya'da bronz madalya kazandı!

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti. Türkiye Bilardo Federasyonun açıklamasına göre Kolombiya'nın Bogota kentindeki organizasyona 20 ülkeden 148 sporcu katıldı.

Türkiye'yi 24 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştı. Rakibini 50-41 mağlup eden Taşdemir, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Güney Koreli Myung-Woo Cho ile karşılaşan milli sporcu, mücadeleden 50-26 mağlup ayrılarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.