Haberler Otomobil Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı!

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Kocaeli'de tamamlandı. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde micro, mini, junior ve senior kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcular belirlendi. İşte detaylar...

Otomobil Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 10:14
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

MİCRO:

1. Ali Ersin Yücesan

2. Yiğit Nedim Yetişen

3. Kerem Çelikyay

MİNİ:

1. Bulut Tırınk

2. Can Aras Akgün

3. Asil Özbahadır

JUNİOR:

1. Uygar Arslan Birgili

2. Can Özler

3. Tuğra Fatinoğlu

SENİOR:

1. Ateş Birinci

2. Uraz Fatinoğlu

3. Sarp Kayol

KADIN SENİOR:

1. Zeynep Çukurova

JUNİOR KADIN KATEGORİ:

1. Elif Yağmur Yeşiltay

MİNİ KADIN:

1. Ela Yeşiltay

2. Tuğba Yeşiltay

3. Zeynep Çiçek

MİCRO KADIN:

1. Nilhan Yeşiltay

2. Asena Elif Bilgili

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

Tüm gözler Skriniar ve Asensio'da! İşte son durumları
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Müzakere masası çöktü ateşkes risk altında! ABD Hürmüz'ü abluka altına almaya hazırlanıyor: Trump tehdit etti CENTCOM saat verdi
G.Saray'dan flaş hamle! Yönetim harekete geçti
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz"
Muriqi, kramponlarını kulüp müzesine bağışladı Muriqi, kramponlarını kulüp müzesine bağışladı 10:43
Tüm gözler Skriniar ve Asensio'da! İşte son durumları Tüm gözler Skriniar ve Asensio'da! İşte son durumları 10:42
Kayserispor'da Bilal Bayazit krizi! Kayserispor'da Bilal Bayazit krizi! 10:35
BB Erzurumspor - Boluspor maçı bilgileri BB Erzurumspor - Boluspor maçı bilgileri 10:34
Ryan Babel ve Rigobert Song: Galatasaray şampiyon olacak! Ryan Babel ve Rigobert Song: Galatasaray şampiyon olacak! 10:33
Paul Onuachu'suz Trabzonspor! Paul Onuachu'suz Trabzonspor! 10:27
Daha Eski
NBA'de eşleşmeler belli oldu! NBA'de eşleşmeler belli oldu! 10:21
Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor maçı bilgileri 10:19
Alperen ile LeBron karşı karşıya! İşte play-off eşleşmeleri Alperen ile LeBron karşı karşıya! İşte play-off eşleşmeleri 10:11
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz isim F.Bahçe'den savunmaya sürpriz isim 10:06
G.Saray'dan flaş hamle! Yönetim harekete geçti G.Saray'dan flaş hamle! Yönetim harekete geçti 10:03
Antalyaspor'da üç puan hasreti! Antalyaspor'da üç puan hasreti! 09:55