Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı!

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

MİCRO:

1. Ali Ersin Yücesan

2. Yiğit Nedim Yetişen

3. Kerem Çelikyay

MİNİ:

1. Bulut Tırınk

2. Can Aras Akgün

3. Asil Özbahadır

JUNİOR:

1. Uygar Arslan Birgili

2. Can Özler

3. Tuğra Fatinoğlu

SENİOR:

1. Ateş Birinci

2. Uraz Fatinoğlu

3. Sarp Kayol

KADIN SENİOR:

1. Zeynep Çukurova

JUNİOR KADIN KATEGORİ:

1. Elif Yağmur Yeşiltay

MİNİ KADIN:

1. Ela Yeşiltay

2. Tuğba Yeşiltay

3. Zeynep Çiçek

MİCRO KADIN:

1. Nilhan Yeşiltay

2. Asena Elif Bilgili

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.