Ziraat Türkiye Kupası
Muriqi Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti! Mallorca'nın bonservis talebi...

Muriqi Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti! Mallorca'nın bonservis talebi...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'in Galatasaray'dan gelen teklife olumsuz yanıt vererek sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım ile el sıkıştığı öne sürüldü. Mallorca'nın Muriqi için istediği bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de merakla beklenen seçime yaklaşık 1 hafta kala transferde sıcak gelişmeler üst üste yaşanıyor.

Yeniden başkanlık için kolları sıvayan Aziz Yıldırım yaptığı birçok açıklamada seçime kadar iki golcüyle anlaşma sağlayacağının sözünü vermişti.

Dortmund formasını giyen Serhou Guirassy ile el sıkışmayı başaran ve Yıldırım'dan heyecan verici bir hamle daha geldi. Efsane başkan, Mallorca'da harika bir sezonu geride bırakan Vedat Muriç ile de anlaşmaya vardı.

Takvim'in haberine göre bir süredir ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kosovalı forvetin Yıldırım'la yaptığı son görüşmenin ardından teklifi kabul ettiği öğrenildi.

MALLORCA 18 MİLYON İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Vedat ardından Galatasaraylı yetkililerle görüştü ve teşekkür ederek "hayır" yanıtını verdi.

La Liga'dan düşmesine rağmen Mallorca kulübünün 32 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.

Vedat Muriç'in kısa süre içinde İspanyol yetkililerle görüşeceği ve bonservisinde kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi.

