Muriqi Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti! Mallorca'nın bonservis talebi...
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'in Galatasaray'dan gelen teklife olumsuz yanıt vererek sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım ile el sıkıştığı öne sürüldü. Mallorca'nın Muriqi için istediği bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Takvim'in haberine göre bir süredir ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kosovalı forvetin Yıldırım'la yaptığı son görüşmenin ardından teklifi kabul ettiği öğrenildi.
MALLORCA 18 MİLYON İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Vedat ardından Galatasaraylı yetkililerle görüştü ve teşekkür ederek "hayır" yanıtını verdi.
La Liga'dan düşmesine rağmen Mallorca kulübünün 32 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.
Vedat Muriç'in kısa süre içinde İspanyol yetkililerle görüşeceği ve bonservisinde kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi.
