Hakan Safi'nin hedefindeki golcü ortaya çıktı! Maaşının 2 katı önerildi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçildiği takdirde takıma 2 yıldız golcü takviyesi yapacağı bilinirken hedefindeki isimlerden birinin de o isim olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Safi ve ekibinin hem Fransız oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Inter'le görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.
LEWA'YI YAŞINDAN DOLAYI İSTEMEDİ
Gelen bilgilere göre; Hakan Safi, kendilerine teklif edilen Lewandowski'yi yaşından dolayı istemedi.
Daha genç ve dinamik bir golcü isteyen Safi'ye, Thuram ismi önerildi. Başkan adayı, sportif direktör olarak düşündüğü Paolo Maldini'yle de bu ismi masaya yatırdı ve İtalyan spor adamı vasıtasıyla Thuram'ın durumunu sordu.
Fransız yıldızı ikna etmek için Kante ile Guendouzi'den de yardım istendi ve ikna çalışmaları devam ediyor. Inter'in ise Thuram için 60 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var.
BEDELSİZ GELDİ
Marcus Thuram, 2023 yaz transfer döneminde Alman ekibi Mönchengladbach'tan Inter'e bedelsiz olarak geldi. Piyasa değerini bir ara 75 milyon euroya kadar çıkaran tecrübeli oyuncunun şu anda 50 milyon euro market değeri var.
18 GOL ATTI
Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9, İtalya Kupası'nda 5 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere toplamda 44 maça çıkan Thuram, tüm kulvarlarda gol atma başarısı gösterdi. Thuram, sezonu 18 gol ve 9 asistle tamamlayarak, toplamda 27 gole direkt etki etti.
2 KATI ÖNERİLDİ
Inter'den senelik 7 milyon 690 bin euro maaş alan Marcus Thuram'a Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yıllık net 15 milyon euro önerdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.