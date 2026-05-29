Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'nin hedefindeki golcü ortaya çıktı! Maaşının 2 katı önerildi

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçildiği takdirde takıma 2 yıldız golcü takviyesi yapacağı bilinirken hedefindeki isimlerden birinin de o isim olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan Safi'nin seçilmesi halinde takıma iki yıldız golcü katacağı biliniyor.

A Spor'a yaptığı açıklamada; pivot santrfor vurgusu yapan Fenerbahçe başkan adayının gönlünde yatan ismin Marcus Thuram olduğu öğrenildi.

Safi ve ekibinin hem Fransız oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Inter'le görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

LEWA'YI YAŞINDAN DOLAYI İSTEMEDİ

Gelen bilgilere göre; Hakan Safi, kendilerine teklif edilen Lewandowski'yi yaşından dolayı istemedi.

Daha genç ve dinamik bir golcü isteyen Safi'ye, Thuram ismi önerildi. Başkan adayı, sportif direktör olarak düşündüğü Paolo Maldini'yle de bu ismi masaya yatırdı ve İtalyan spor adamı vasıtasıyla Thuram'ın durumunu sordu.

Fransız yıldızı ikna etmek için Kante ile Guendouzi'den de yardım istendi ve ikna çalışmaları devam ediyor. Inter'in ise Thuram için 60 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var.

BEDELSİZ GELDİ

Marcus Thuram, 2023 yaz transfer döneminde Alman ekibi Mönchengladbach'tan Inter'e bedelsiz olarak geldi. Piyasa değerini bir ara 75 milyon euroya kadar çıkaran tecrübeli oyuncunun şu anda 50 milyon euro market değeri var.

18 GOL ATTI

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9, İtalya Kupası'nda 5 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere toplamda 44 maça çıkan Thuram, tüm kulvarlarda gol atma başarısı gösterdi. Thuram, sezonu 18 gol ve 9 asistle tamamlayarak, toplamda 27 gole direkt etki etti.

2 KATI ÖNERİLDİ

Inter'den senelik 7 milyon 690 bin euro maaş alan Marcus Thuram'a Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yıllık net 15 milyon euro önerdi.

