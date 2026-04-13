Galatasaray'dan flaş hamle! Kocaelispor maçı sonrası yönetim harekete geçti
Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Üst üste gelen kayıplar sonrası yönetim harekete geçerken, gözler Kemerburgaz'da yapılacak kritik toplantıya çevrildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 10:06
Kocaelispor karşısında alınan beraberliğin yanı sıra, Galatasaray'ın kendi sahasında sergilediği düşük tempolu ve üretkenlikten uzak oyun da dikkat çekti.
KEMERBURGAZ'A ÇIKARMA
Trabzonspor yenilgisinin ardından kalan maçlar için prim sistemi belirleyen Galatasaray yönetimi, Kocaelispor beraberliği sonrası da harekete geçme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kurmayların bu hafta Kemerburgaz'da teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.
Yönetimin; oyunculara gelen transfer teklifleri, devam eden sözleşme görüşmeleri ve kiralık futbolcuların durumunu sezon sonuna bırakacağı öğrenildi.
Bu süreçte futbolculardan tek beklenti ise tüm dikkatlerini kalan karşılaşmalara vererek şampiyonluk hedefine odaklanmaları.
