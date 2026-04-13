Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolda Avrupa'nın ve Türkiye'nin iki devi karşı karşıya geliyor! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde liderlik yarışı ve play-off sıralaması için kritik öneme sahip olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi için geri sayım başladı. Hem EuroLeague hem de ligdeki rekabetleriyle nefes kesen iki ekibin mücadelesinde parkeden kimin galip ayrılacağı merak konusu. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev randevunun yayın bilgileri ve maç öncesi son durum...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi fikstürüne göre dev derbi bu akşam oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak.

DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu dev mücadele, beIN SPORTS 5 kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO: LİGDE DOLUDİZGİN, AVRUPA'DA MORAL ARIYOR

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Oynadığı 25 maçta 21 galibiyet alarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiye galibiyet moraliyle geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 mağlup etti. Merkezefendi karşısında Talen Horton-Tucker (17 sayı), Arturs Zagars (14 sayı) ve Devon Hall (14 sayı) galibiyetin mimarları oldu. Avrupa sahnesinde 37 maçta 23 galibiyetle üst sıralarda yer alan ekibimiz, son maçında Real Madrid'e 74-69 mağlup olsa da Brandon Boston Jr (21 sayı) ve Nicolo Melli (15 sayı) performanslarıyla göz doldurdu.

ANADOLU EFES: LİGDE ÇIKIŞ, AVRUPA'DA TESELLİ PEŞİNDE

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 25 maçta aldığı 16 galibiyetle puan cetvelinin 5. sırasında yer alıyor. Play-off öncesi yerini sağlamlaştırmak isteyen Efes, derbiyi çıkış maçı olarak görüyor. Aliağa Petkim Spor deplasmanından 85-60 gibi farklı bir skorla dönen Efes, oldukça moralli. Petkim karşısında Jordan Loyd (26 sayı) ve Şehmus Hazer (11 sayı) takımı sırtlayan isimler oldu. Avrupa'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 19. sırada bulunan Efes, son maçında Dubai Basketball'u 85-69 yenerek moral buldu. Rodrigue Beaubois (18 sayı) ve Ercan Osmani (14 sayı) bu galibiyette kilit rol oynadı.

MAÇIN KRİTİK NOTLARI VE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker ve Brandon Boston Jr'ın performansı merak edilirken; Anadolu Efes'te Jordan Loyd ve Şehmus Hazer'in formu derbinin kaderini belirleyebilir. Sinan Erdem'de taraftar desteğini arkasına alacak olan Anadolu Efes, ligdeki 5. sıradan yukarı tırmanmak için kazanmak zorunda. Fenerbahçe Beko ligdeki 21 galibiyetlik formuyla favori görünse de, Efes'in son maçlardaki hücum gücü savunma dengelerini değiştirebilir.