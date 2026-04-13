Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Atletizm Milli atletler, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırdı!

Milli atletler, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırdı!

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da tamamlandı. İşte detaylar...

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:30
Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:30

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ederken milli atletler, maraton yürüyüş ve yarı maraton yürüyüş branşlarında toplam 3 Türkiye rekoruna imza attı.

Kadınlar maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3.48.48'lik derecesiyle 13'üncü sırayı alırken Türkiye rekoru kırdı. Aynı yarışta Kader Güvenç 18'inci olurken Esma Öztekin, yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, 1.41.30'luk derecesiyle 22'nci sırada yer alarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkekler yarı maraton yürüyüşte Mazlum Demir, 1.31.58'lik Türkiye rekoruyla 28'inci, Salih Korkmaz ise 1.32.15'lik derecesiyle 29'uncu oldu.

Erkekler maraton yürüyüşte Ozan Bayram ve Harun Bilir, yarışı tamamlayamazken Diyar Bayram, diskalifiye edildi.

Kadınlar 20 yaş altı 10 kilometre yürüyüşte Şerife Berra Güven 17'nci, İpek Özkavlak 30'uncu sırayı alırken milli takım 47 puanla 8'inci oldu.

20 yaş altı erkekler 10 kilometre yürüyüşte ise Azadullah Beğçe 22'nci sırada yer aldı.

Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz"
"Okan Buruk yüzünden..."
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Müzakere masası çöktü ateşkes risk altında! ABD Hürmüz'ü abluka altına almaya hazırlanıyor: Trump tehdit etti CENTCOM saat verdi
F.Bahçe'de hedef yeniden Muriqi!
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi!
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" 09:08
İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri 09:04
"Okan Buruk yüzünden..." "Okan Buruk yüzünden..." 08:45
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
Daha Eski
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27