Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri! "Vurdumduymaz"
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşamış oldu. Karşılaşma sonrası usta yazar Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:08
"VURDUMDUYMAZ"
"Galatasaray hala "Ben ne yapıyorum, nereye koşuyorum" der gibi top oynamaya devam etti. Koskoca maçta Galatasaray'ın pozisyonu var mı pek fazla yok. Normal şartlar altında Galatasaray, Kocaelispor gibi bir takıma 10 dakikada buldukları pozisyonu maç boyu bulamadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte o belli değil. Belki de iki hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi finallerden biri yaşanacak."
"Hakem Oğuzhan Çakır fena değildi. Bir iki sarı kart yanlışı yaptı. Örneğin ilk yarıda İlkay'ı göstermesi gereken sarı kartı atladı ama sonuca etki etti mi dersek hayır?"
