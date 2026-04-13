CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri! "Vurdumduymaz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşamış oldu. Karşılaşma sonrası usta yazar Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:08
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Karşılaşma sonrası usta yazar Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.

"VURDUMDUYMAZ"

"Kartlar yeniden mi dağıtılacak! Bu maçtan önce Galatasaray'ın şampiyon olmaması için bir mucize lazım düşüncemiz gerçek mi olacak! Galatasaray hiç ama hiç, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Bütün kabahat ikinci yarıda teknik kadro ve oyuncuların vurdumduymazlığı...."

"Galatasaray ilk yarıda oyuna iyi başlamadı, rölanti oynadılar ama devrenin sonlarına doğru Jakobs'un mükemmel ortasına Sane'nin vurduğu müthiş kafayla golü buldu ve öne geçti. Aslında ilk yarıya baktığımızda Kocaelispor iyi kapandı ama asla çıkamadı. İkinci yarı tuhaf bir şey oldu. Sanki birileri Galatasaraylı oyunculara, "Yaslanın, tempo yapmayın, ikinci golü bulmayın, rahat olun" demiş gibi bir top oynadı. Kocaelispor gelmeye başladı. Sağdan geldiler, soldan geldiler, dönen topları kazandılar ve bu arada da göstere göstere golü buldular."

"Galatasaray hala "Ben ne yapıyorum, nereye koşuyorum" der gibi top oynamaya devam etti. Koskoca maçta Galatasaray'ın pozisyonu var mı pek fazla yok. Normal şartlar altında Galatasaray, Kocaelispor gibi bir takıma 10 dakikada buldukları pozisyonu maç boyu bulamadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte o belli değil. Belki de iki hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi finallerden biri yaşanacak."

"Hakem Oğuzhan Çakır fena değildi. Bir iki sarı kart yanlışı yaptı. Örneğin ilk yarıda İlkay'ı göstermesi gereken sarı kartı atladı ama sonuca etki etti mi dersek hayır?"

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
