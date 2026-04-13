BB Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BB Erzurumspor - Boluspor maçı canlı takip edebilirsiniz...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında zirve ile alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanıyor! 75 puanla ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğa koşan BB Erzurumspor, evinde Boluspor'u ağırlıyor. Konuk ekip Boluspor, 42 puanla 14. sırada yer alırken; son 5 maçlık galibiyet hasretine son verip nefes almak istiyor. "Dadaşlar" ise galibiyet serisini sürdürerek rakipleriyle arasındaki puan farkını koruma peşinde. Peki, Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Nisan Pazartesi maç rehberi...

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasındaki BB Erzurumspor - Boluspor karşılaşması, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazartesi gününün bu kritik randevusu, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

