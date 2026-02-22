Beşiktaş'ta maç sonu Olaitan: Benim için değişik bir maç oldu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan eski takımına karşı ağları havalandırdı. Futbolcu mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OLAITAN'IN SÖZLERİ:

Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz."

Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum.